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Агент Андрея Костицына раскрыл детали ухода хоккеиста из минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Агент Андрея Костицына Александр Черных рассказал о
«Является ли финансовая сторона причиной ухода Андрея? Дело в том, что сейчас нет ясности, продолжит ли „Динамо“ выступать в Континентальной хоккейной лиге. Вы же видели, что клуб не сделал квалификационные предложения молодым игрокам. Так что мы даже суммы контракта не обсуждали», — сказал Черных корреспонденту SPORT.TUT.BY.
Он также заявил, что сейчас Костицын-старший ведет переговоры с другими клубами КХЛ.
Напомним, что сегодня «Динамо» объявило о расставании со своим капитаном. Генеральный директор клуба
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Агент Андрея Костицына Александр Черных рассказал о расставании его клиента с минским «Динамо».
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