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Агент Андрея Костицына раскрыл детали ухода хоккеиста из минского «Динамо»

05.05.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Агент Андрея Костицына Александр Черных рассказал о расставании его клиента с минским «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Является ли финансовая сторона причиной ухода Андрея? Дело в том, что сейчас нет ясности, продолжит ли „Динамо“ выступать в Континентальной хоккейной лиге. Вы же видели, что клуб не сделал квалификационные предложения молодым игрокам. Так что мы даже суммы контракта не обсуждали», — сказал Черных корреспонденту SPORT.TUT.BY.

Он также заявил, что сейчас Костицын-старший ведет переговоры с другими клубами КХЛ.

Напомним, что сегодня «Динамо» объявило о расставании со своим капитаном. Генеральный директор клуба Дмитрий Басков отметил, что Андрей Костицын был готов остаться в команде, но из-за финансовых трудностей клуб не может обсуждать с хоккеистом новый контракт и давать игроку гарантии.

 
 
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Агент Андрея Костицына Александр Черных рассказал о расставании его клиента с минским «Динамо».
 
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