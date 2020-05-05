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С 6 мая ул. Высокая (от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) станет односторонней

05.05.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обращаем внимание водителей

С 6 мая ул. Высокая (от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) станет односторонней

С 6 мая на проезжей части улицы Высокой в Бресте (на участке от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) будут выполняться технические работы по восстановлению дорожных знаков: «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с односторонним движением», «Въезд запрещен», «Выезд на дорогу с односторонним движением».

С 6 мая ул. Высокая (от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) станет односторонней
В ближайшее время аналогичные работы (восстановление дорожных знаков: «Дорога с односторонним движением» и «Въезд запрещен») будут проводиться на проезде вдоль ГУО «Ясли-сад №79 г.Бреста», от улицы Березовской (дом №5) до проезда между домами №68 и №74 по улицы Мошенского.

С 6 мая ул. Высокая (от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) станет односторонней

Госавтоинспекция рекомендует выбирать альтернативные маршруты движения.

С 6 мая ул. Высокая (от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) станет односторонней

 
Теги: Брест
 
 
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  Обращаем внимание водителей С 6 мая на проезжей части улицы Высокой в Бресте (на участке от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) будут выполняться технические...
 
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