С 6 мая ул. Высокая (от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) станет односторонней

Источник материала: Виртуальный Брест

Обращаем внимание водителей





С 6 мая на проезжей части улицы Высокой в Бресте (на участке от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) будут выполняться технические работы по восстановлению дорожных знаков: «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с односторонним движением», «Въезд запрещен», «Выезд на дорогу с односторонним движением».



В ближайшее время аналогичные работы (восстановление дорожных знаков: «Дорога с односторонним движением» и «Въезд запрещен») будут проводиться на проезде вдоль ГУО «Ясли-сад №79 г.Бреста», от улицы Березовской (дом №5) до проезда между домами №68 и №74 по улицы Мошенского.

Госавтоинспекция рекомендует выбирать альтернативные маршруты движения.



