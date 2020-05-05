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С 6 мая ул. Высокая (от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) станет односторонней
05.05.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обращаем внимание водителей
С 6 мая на проезжей части улицы Высокой в Бресте (на участке от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) будут выполняться технические работы по восстановлению дорожных знаков: «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с односторонним движением», «Въезд запрещен», «Выезд на дорогу с односторонним движением».
Госавтоинспекция рекомендует выбирать альтернативные маршруты движения.
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Обращаем внимание водителей С 6 мая на проезжей части улицы Высокой в Бресте (на участке от улицы Фруктовой до улицы Тришинской) будут выполняться технические...
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