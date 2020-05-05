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Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1
05.05.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства ДТП уточняются. Автор снимка пояснил, что велосипедист столкнулся с автомобилем транспортников на М1, где-то в районе Баранович.
Предварительно, спортсмен не справился с управлением.
ДТП произошло сегодня, 5 мая 2020 года. О травмах пострадавшего ничего не сообщается.
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