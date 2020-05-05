ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1

05.05.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства ДТП уточняются. Автор снимка пояснил, что велосипедист столкнулся с автомобилем транспортников на М1, где-то в районе Баранович.

Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1

Предварительно, спортсмен не справился с управлением.

Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1

ДТП произошло сегодня, 5 мая 2020 года. О травмах пострадавшего ничего не сообщается.

Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1

Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1

Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1 Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1 Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1 Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1 Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1
Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1 Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1 Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1 Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1 Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1

Велосипедист, судя по всему, протаранил автомобиль транспортников на М1
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Обстоятельства ДТП уточняются. Автор снимка пояснил, что велосипедист столкнулся с автомобилем транспортников на М1, где-то в районе Баранович. Предварительно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика