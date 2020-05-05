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РИКЗ: Третий этап репетиционного тестирования можно будет пройти онлайн

05.05.2020 19:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

РИКЗ: Третий этап репетиционного тестирования можно будет пройти онлайн

С 19 мая репетиционное тестирование (РТ) можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщили в РИКЗ.

Из-за эпидемиологической ситуации многие пункты проведения тестирования РТ отменили запланированные на май сеансы. РИКЗ предоставил возможность пройти всем желающим третий этап тестирований в режиме онлайн.

Для этого абитуриентам нужно зарегистрироваться в личном кабинете сайта РИКЗ. При этом можно будет воспользоваться оплатой, которая была возвращена при отмене предыдущих сеансов РТ или же совершить платеж через систему ЕРИП.

Репетиционное тестирование пройдет по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования.

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С 19 мая репетиционное тестирование (РТ) можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщили в РИКЗ. Из-за эпидемиологической...
 
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С 19 мая третий этап репетиционного тестирования можно будет пройти онлайн
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