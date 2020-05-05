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В Бресте кроссовер Kia врезался в Ford, а потом в городской автобус: пострадал один человек

05.05.2020 19:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 5 мая брестчанка на Kia врезалась сначала в Ford, а потом в городской автобус, сообщает МВД.


ДТП произошло около 7.40. 50-летняя брестчанка на Kia ехала по улице Осипенко. Напротив дома № 31 она врезалась в припаркованный у края дороги Ford, а затем продолжила движение и врезалась в автобус МАЗ.


В аварии пострадала водитель Kia. Медики доставили ее в больницу.

 
 
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