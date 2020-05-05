В Бресте кроссовер Kia врезался в Ford, а потом в городской автобус: пострадал один человек

Источник материала: Tut.by

Утром 5 мая брестчанка на Kia врезалась сначала в Ford, а потом в городской автобус, сообщает МВД .





ДТП произошло около 7.40. 50-летняя брестчанка на Kia ехала по улице Осипенко. Напротив дома № 31 она врезалась в припаркованный у края дороги Ford, а затем продолжила движение и врезалась в автобус МАЗ.





В аварии пострадала водитель Kia. Медики доставили ее в больницу.