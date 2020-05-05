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По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят почти 2 тысячи осужденных

05.05.2020 19:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят почти 2 тысячи осужденных,  более 6 тысяч человек получат возможность смягчения срока наказания. Закон  сегодня депутаты приняли в двух чтениях. Документ в Овальном зале представил Министр внутренних дел Юрий Караев.  Министр добавил, что в этом году перечень осужденных по сравнению с амнистией 2019 года расширен. В частности, в него включены несовершеннолетние, совершившие преступления по частям 4 и 5 статьи 328, эта так называемая наркостатья. И коснется амнистия коррупционных преступлений.
Более предметно. От различных видов наказаний освободят 5372 осужденных, в том числе из мест лишения свободы  1985 человек, из исправительных учреждений открытого типа - 727, уголовно-исполнительных инспекций - 2660. На  год сократят срок наказания почти 6 с половиной  тысячам. 

 
 
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По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят почти 2 тысячи осужденных,  более 6 тысяч человек получат возможность смягчения срока...
 
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