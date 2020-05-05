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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят почти 2 тысячи осужденных По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят почти 2 тысячи осужденных, более 6 тысяч человек получат возможность смягчения срока...

По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят почти 2 тысячи осужденных, более 6 тысяч человек получат возможность смягчения срока наказания. Закон сегодня депутаты приняли в двух чтениях.. Министр добавил, что в этом году перечень осужденных по сравнению с амнистией 2019 года расширен. В частности, в него включены несовершеннолетние, совершившие преступления по частям 4 и 5 статьи 328, эта так называемая наркостатья. И коснется амнистия коррупционных преступлений.Более предметно. От различных видов наказаний освободят 5372 осужденных, в том числе из мест лишения свободы 1985 человек, из исправительных учреждений открытого типа - 727, уголовно-исполнительных инспекций - 2660. На год сократят срок наказания почти 6 с половиной тысячам.