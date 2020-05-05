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По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят почти 2 тысячи осужденных
Источник материала: БTПо амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят почти 2 тысячи осужденных, более 6 тысяч человек получат возможность смягчения срока наказания. Закон сегодня депутаты приняли в двух чтениях.
Более предметно. От различных видов наказаний освободят 5372 осужденных, в том числе из мест лишения свободы 1985 человек, из исправительных учреждений открытого типа - 727, уголовно-исполнительных инспекций - 2660. На год сократят срок наказания почти 6 с половиной тысячам.
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По амнистии к 75-летию Победы от уголовной ответственности освободят почти 2 тысячи осужденных, более 6 тысяч человек получат возможность смягчения срока...
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