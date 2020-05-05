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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мотоциклиста-бесправника задержала дорожная милиция в Пинске Внимание сотрудников ГАИ привлек байк без регистрационных номеров. Он двигался по улице Солнечной в районном центре. Требование об остановке водитель...

Внимание сотрудников ГАИ привлек байк без регистрационных номеров. Он двигался по улице Солнечной в районном центре. Требование об остановке водитель проигнорировал. Началась погоня. Уйти от милиции байкер попытался по улицам Пинска, нарушая при этом ПДД. Скрыться от погони мотоциклисту не удалось, его остановили на улице Первомайской. За рулем был 20-летний местный житель. В отношении молодого человека составили 5 административных протоколов.