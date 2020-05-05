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Мотоциклиста-бесправника задержала дорожная милиция в Пинске

05.05.2020 19:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Внимание сотрудников ГАИ привлек байк без регистрационных номеров. Он двигался по улице Солнечной в районном центре. Требование об остановке водитель проигнорировал. Началась погоня. Уйти от милиции байкер попытался по улицам Пинска, нарушая при этом ПДД. Скрыться от погони мотоциклисту не удалось, его остановили на улице Первомайской. За рулем был 20-летний местный житель. В отношении молодого человека составили 5 административных протоколов. 
 
 
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Внимание сотрудников ГАИ привлек байк без регистрационных номеров. Он двигался по улице Солнечной в районном центре. Требование об остановке водитель...
 
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