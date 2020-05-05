Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новополоцке юношу не взяли в армию, он расстроился и разбил несколько машин Когда служить охота - 18-летний парень в Новополоцке разбил несколько машин. В милиции говорят, что юношу не взяли в армию, вот и расстроился. По заключению комиссии,...

Когда служить охота - 18-летний парень в Новополоцке разбил несколько машин. В милиции говорят, что юношу не взяли в армию, вот и расстроился. По заключению комиссии, молодой человек оказался не годен к воинской службе. Отказ он воспринял болезненно, а утешение нашел в алкоголе. Приобрел две бутылки водки. Расслабился и отправился на прогулку уже ближе к утру.