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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гродненские правоохранители раскрыли сеть распространителей наркотиков Первой задержали 17-летнюю девушку. По информации милиции, молодая особа трудилась закладчицей дурманов. Узнали оперативники и о том, что психотропы она получала от...

Первой задержали 17-летнюю девушку. По информации милиции, молодая особа трудилась закладчицей дурманов. Узнали оперативники и о том, что психотропы она получала от 19-летнего юноши. А уже его снабжал 27-летний товарищ. Кстати, именно старший подельник работал на интернет-маркет по продаже наркотиков. Схема работала менее месяца.