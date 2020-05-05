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Немецкий снаряд времен ВОВ обнаружен в Барановичском районе
Источник материала: БTБоеприпас нашли при грейдировании грунтовой дороги. Один из работников заметил металлический предмет, который был похож на военный снаряд. На месте работали саперы. Территорию перекрыли. По оценке специалистов, найденный боеприпас - это артиллерийский снаряд, предположительно, немецкого производства.
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Боеприпас нашли при грейдировании грунтовой дороги. Один из работников заметил металлический предмет, который был похож на военный снаряд. На месте работали...
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