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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стражи порядка в Борисовском районе задержали жулика, которого подозревают в грабеже Вернулся на место преступления и оказался в фокусе внимания правоохранителей. Стражи порядка в Борисовском районе задержали жулика, которого подозревают в...

Вернулся на место преступления и оказался в фокусе внимания правоохранителей. Стражи порядка в Борисовском районе задержали жулика, которого подозревают в грабеже. Началось все с того, что за помощью в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что днем ранее у нее отобрали сумку, там лежали кошелек, деньги, банковские карты и проездной билет. Причем напали на даму у кладбища. Она занималась уборкой территории, когда завершила работу, пошла домой. В этот момент на нее и напал незнакомец.Как выяснилось, молодой человек уже был судим за аналогичные преступления. Задержанный во всем сознался, у него оперативники нашли часть похищенных денег и проездной. Остальную сумму он успел потратить. Купил алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело.