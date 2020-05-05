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Стражи порядка в Борисовском районе задержали жулика, которого подозревают в грабеже

05.05.2020 19:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Вернулся на место преступления и оказался в фокусе внимания правоохранителей. Стражи порядка в Борисовском районе задержали жулика, которого подозревают в грабеже. Началось все с того, что за помощью в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что днем ранее у нее отобрали сумку, там лежали кошелек, деньги, банковские карты и проездной билет. Причем напали на даму у кладбища. Она занималась уборкой территории, когда завершила работу, пошла домой. В этот момент на нее и напал незнакомец. 
Как выяснилось, молодой человек уже был судим за аналогичные преступления. Задержанный во всем сознался, у него оперативники нашли часть похищенных денег и проездной. Остальную сумму он успел потратить. Купил алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело. 

 
 
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Вернулся на место преступления и оказался в фокусе внимания правоохранителей. Стражи порядка в Борисовском районе задержали жулика, которого подозревают в...
 
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