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В США из-за сильного ветра более 130 тысяч домов остались без электричества

05.05.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США сильный ветер оставил без электричества более 130 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США из-за сильного ветра более 130 тысяч домов остались без электричества

Стихия бушевала в штате Теннесси. Сейчас аварийные бригады продолжают работать на устранении перебоев.

В США из-за сильного ветра более 130 тысяч домов остались без электричества

Синоптики ожидают очередную бурю, поэтому не исключено, что ущерб от непогоды может вырасти. Если это произойдет, то работы по восстановлению линий электропередачи будут свернуты, поскольку в таких условиях вести их небезопасно.

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Новости США. В США сильный ветер оставил без электричества более 130 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия бушевала в штате Теннесси....
 
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