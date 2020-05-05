|
Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свою профессиональную солидарность и признательность медикам 5 мая продемонстрировали гомельские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работники МЧС не только оказали материальную помощь врачам в приобретении средств защиты, но и подготовили полезные и интересные подарки их детям, которые теперь так редко видят своих родителей дома.
Елена Бортновская, заместитель главного врача Гомельской областной инфекционной клинической больницы:
Сергей Дичковский, начальник областного управления МЧС:
Это люди, которые сейчас находятся в центре событий, которые видят непосредственно чаяния и проблемы людей. И, конечно, спасатели должны им помогать, чем могут.
Спасатели направились в больницы Гомеля, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19. Перед окнами областной инфекционной больницы из боевых рукавов пожарные выложили слово «Спасибо».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вывели «Спасибо» из пожарных рукавов. Сотрудники МЧС душевно поддержали гомельских медиков в борьбе с коронавирусом
Новости Беларуси. Свою профессиональную солидарность и признательность медикам 5 мая продемонстрировали гомельские спасатели, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)