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Беларусь помнит: в Минске почтили память павших в Великой Отечественной
05.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси артисты, музыканты, актеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой», сообщает телеканал «МИР 24». Они почтили минутой молчания тех, кто сражался во имя мира. Та война – личная трагедия для каждой белорусской семьи.
Акция «Беларусь помнит. Помнит каждого» продлится до 9 мая. Желающие также помогают с реставрацией и восстанавливают памятные места.
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Артисты, музыканты, актеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой». Акция продлится до 9 мая.
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