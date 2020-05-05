Беларусь помнит: в Минске почтили память павших в Великой Отечественной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси артисты, музыканты, актеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой», сообщает телеканал «МИР 24». Они почтили минутой молчания тех, кто сражался во имя мира. Та война – личная трагедия для каждой белорусской семьи.

«В моей семье воевали практические все: два деда, бабушка, которую призвали в 1942 году. И они прошли эту войну и, слава Богу, вернулись живыми и здоровыми, дали жизнь моим родителям, воспитывали меня. И для моей семьи это, наверное, самый священный праздник, прекрасная традиция, которую я стараюсь привить и своим детям: отдавать дань памяти тем, кто дал нам мир, право на самоопределение и свободу», – рассказал министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь.

Акция «Беларусь помнит. Помнит каждого» продлится до 9 мая. Желающие также помогают с реставрацией и восстанавливают памятные места.