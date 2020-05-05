О подготовке к параду 9 Мая и о ситуации в Беларуси в целом. О чём говорили по телефону Александр Лукашенко и Владимир Путин

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днем 5 мая состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и России обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений.

В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, о взаимодействии в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства).





Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и о ситуации в Беларуси в целом. Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.