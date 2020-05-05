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О подготовке к параду 9 Мая и о ситуации в Беларуси в целом. О чём говорили по телефону Александр Лукашенко и Владимир Путин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днем 5 мая состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, о взаимодействии в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства).
Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и о ситуации в Беларуси в целом. Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.
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О подготовке к параду 9 Мая и о ситуации в Беларуси в целом. О чём говорили по телефону Александр Лукашенко и Владимир Путин
Новости Беларуси. Днем 5 мая состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенты...
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