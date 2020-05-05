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Цены на нефть начали расти. Ситуация на мировых рынках постепенно стабилизируется

05.05.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мировые цены на нефть начали расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на нефть начали расти. Ситуация на мировых рынках постепенно стабилизируется

Котировки заметно повысились 4 мая, а 5 мая тенденция на укрепление сохранилась. Так, стоимость фьючерса на сырье марки Brent возросла на 8,3 % почти до 29 долларов за баррель. Цена черного золота WTI также значительно поднялась и составляет уже больше 21 доллара за баррель.

Цены на нефть начали расти. Ситуация на мировых рынках постепенно стабилизируется

Отметим, ситуация на мировых рынках нефти начала постепенно стабилизироваться на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+. Согласно документу, страны альянса сократят уровень добычи сырья почти на 10 миллионов баррелей в сутки. 

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Мировые цены на нефть начали расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Котировки заметно повысились 4 мая, а 5 мая тенденция на укрепление сохранилась....
 
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