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Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию
Источник материала: СТВ
Пятилетний мальчик захотел купить себе дорогую машину и стал звездой. Однако дело вовсе не в том, что у ребёнка не хватило бы денег на покупку.
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Полицейский подумал, что за рулём может находиться потенциальный нарушитель или человек, которому нужна медицинская помощь. Патрульный остановил машину, которая ехала со скоростью около 51 км/ч.
Подойдя к месту водителя, правоохранитель увидел за рулём ребёнка. Мальчик сидел на краю сиденья, обеими ногами жал на педаль тормоза и выглядел так, словно вот-вот расплачется. Удивлённый полицейский заглушил двигатель и начал задавать вопросы юному водителю.
Ребёнок рассказал, что ему 5 лет. Он захотел купить себе Lamborghini, поэтому позаимствовал родительский автомобиль и поехал за покупкой, взяв с собой 3 доллара. За мальчиком должен был приглядывать старший брат, пока их родители находились на работе. В итоге юный водитель уехал от своего дома на несколько километров.
Кстати, недавно мы рассказывали о ребёнке, который тоже доставил родителям хлопот.
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Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию
Пятилетний мальчик захотел купить себе дорогую машину и стал звездой. Однако дело вовсе не в том, что у ребёнка не хватило бы денег на покупку. Как сообщает Buzzfeed,...
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