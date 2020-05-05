Хотел купить себе машину. 5-летний мальчик взял родительский автомобиль, но попал в сложную ситуацию

Источник материала: СТВ

Пятилетний мальчик захотел купить себе дорогую машину и стал звездой. Однако дело вовсе не в том, что у ребёнка не хватило бы денег на покупку.

Как сообщает Buzzfeed, инцидент случился в американском штате Юта. В полдень 4 мая правоохранитель обратил внимание на автомобиль. Водитель машины управлял транспортным средством неуверенно, выезжал за пределы проезжей части и с трудом поворачивал.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Utah Highway Patrol

Полицейский подумал, что за рулём может находиться потенциальный нарушитель или человек, которому нужна медицинская помощь. Патрульный остановил машину, которая ехала со скоростью около 51 км/ч.

Подойдя к месту водителя, правоохранитель увидел за рулём ребёнка. Мальчик сидел на краю сиденья, обеими ногами жал на педаль тормоза и выглядел так, словно вот-вот расплачется. Удивлённый полицейский заглушил двигатель и начал задавать вопросы юному водителю.



Фото: twitter.com/UTHighwayPatrol

Ребёнок рассказал, что ему 5 лет. Он захотел купить себе Lamborghini, поэтому позаимствовал родительский автомобиль и поехал за покупкой, взяв с собой 3 доллара. За мальчиком должен был приглядывать старший брат, пока их родители находились на работе. В итоге юный водитель уехал от своего дома на несколько километров.

Кстати, недавно мы рассказывали о ребёнке, который тоже доставил родителям хлопот.