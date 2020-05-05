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«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

05.05.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 5 мая посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

Александру Лукашенко продемонстрировали широкий спектр опытных образцов белорусского электротранспорта: велосипеды, мопеды, мотоциклы, легковые и грузовые авто, минивен, белорусский электрородстер, способный конкурировать с Tesla, уличный уборщик мусора и даже машину для заливки льда. Мимо нее Президент, конечно, пройти не мог.   

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С объемами и цена должна уменьшиться. У нас, по-моему, где-то больше 30 этих арен. Давайте посмотрим там, где, наверное, 25 точно – мы можем поставить машин, потому что одна машина – это не машина. Вышла из строя – всё, остановился, не работает каток.  

Поэтому на каждую сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет.  

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

«Сформировать заказы и посмотрим, на что он выйдет». Президент поручил оснастить комбайнами для заливки льда ледовые арены

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 5 мая посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной...
 
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