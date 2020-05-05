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В кубковом триллере Лаптев мешал вратарю Гутору и случился гол. Почему судья не остановил игру?
Источник материала: Tut.by
Белорусский футбол на прошедшей неделе подарил болельщикам немало ярких и эмоциональных минут.
Дискуссии вызвал момент в ответном полуфинальном матче Кубка Беларуси, когда в ворота «Шахтера» залетел первый мяч. В том эпизоде ошибся голкипер «горняков» Александр Гутор, но перед этим ему мешал игрок «Динамо» Денис Лаптев. Почему судья не остановил игру? Было ли это взятие ворот легитимным? Напомним, что в этой игре решалось, кто выйдет в финал.
Этот момент в программе
Также обратим внимание на матч седьмого тура, который прошел в Бобруйске. Там брестское «Динамо» обыграло «Белшину», а во втором тайме в штрафной Бреста снесли игрока бобруйского клуба, но судья не отреагировал. Был ли он прав?
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Белорусский футбол на прошедшей неделе подарил болельщикам немало ярких и эмоциональных минут.
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