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Сейм Литвы принял резолюцию по Белорусской АЭС
Источник материала: Партизан
5 мая Сейм Литвы принял резолюцию по электроэнергии с Белорусской АЭС. Документ поддержали 82 депутата, 4 воздержались. Теперь литовское правительство обязано ещё активнее заботиться о том, чтобы электроэнергия из Островца не попадала в Литву.
Энергетический запуск первого энергоблока Белорусской АЭС ожидается осенью 2020 года. В Литве считают, что станция строится с нарушениями требований безопасности, поэтому она опасна. Власти Беларуси с этим категорически не согласны, передает
В резолюции Сейма содержится призыв к Евросоюзу принять юридическое решение об угрозе, которую представляет Белорусская АЭС для жителей ЕС, и принять меры в отношении Беларуси и России (станцию строит "Росатом"). Литовское правительство получило поручение получить поддержку стран ЕС и НАТО, Украины в деле ликвидации угрозы. Интересно, каким образом?
Также Литва надеется надавить на Беларусь с помощью США.
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5 мая Сейм Литвы принял резолюцию по электроэнергии с Белорусской АЭС. Документ поддержали 82 депутата, 4 воздержались. Теперь литовское правительство обязано ещё...
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