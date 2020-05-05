Сейм Литвы принял резолюцию по Белорусской АЭС

"Еврорадио" . Энергетический запуск первого энергоблока Белорусской АЭС ожидается осенью 2020 года. В Литве считают, что станция строится с нарушениями требований безопасности, поэтому она опасна. Власти Беларуси с этим категорически не согласны, передает





В резолюции Сейма содержится призыв к Евросоюзу принять юридическое решение об угрозе, которую представляет Белорусская АЭС для жителей ЕС, и принять меры в отношении Беларуси и России (станцию строит "Росатом"). Литовское правительство получило поручение получить поддержку стран ЕС и НАТО, Украины в деле ликвидации угрозы. Интересно, каким образом?





Также Литва надеется надавить на Беларусь с помощью США.