Белорусский автопром: Лукашенко оценил новые электромобили

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко осмотрел новейшие образцы белорусского автопрома, а конкретно, модели элетротранспорта, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.

На полигоне проходят испытания новейшие образцы белорусского автопрома. Сегодня себя показывает электротехника. Эту сферу Александр Лукашенко курирует лично на всех уровнях: от высоких кабинетов до испытаний конкретных образцов.



Автомобили , мотоциклы и общественный транспорт, коммунальная техника и даже будущий спортивный родстер на электрической тяге – пока только образцы. Но они уже готовятся выйти в серию.

«Наша страна автомобилестроительная. Мы строим все автомобили в Беларуси. Надо переходить на электричество. У нас будет большой профицит электричества после ввода АЭС, да и сейчас его хватает. Это во-первых. Во-вторых, это экология, абсолютно чистый источник энергии», – сказал Лукашенко.

Медлить нельзя. При грамотном вложении средств и усилий сегодня электротранспорт обещает большие дивиденды уже завтра. Но сначала нужно все просчитать и выстроить производственную цепочку, уверен президент.

«Вы должны сказать, кто будет делать аккумуляторы, двигатели и так далее. Мы их направим. Нам нужны опытные образцы, которые вы создадите. Потом мы должны просчитать рынки», – отметил Лукашенко.

В Беларуси предусмотрены льготы пользователям и, что важно, производителям электротранспорта . Но должна быть и отдача. Александр Лукашенко ждет, что в ближайшем времени отечественные разработки будут не просто работать, а идти на экспорт.

«Должен сказать, что меня это впечатляет, я не ожидал, что они способны за такой короткий срок все это сотворить. Но, чтобы оценить эти разработки как следует, надо посмотреть, соответствует ли это мировым стандартам и какие перспективы. Имею в виду, что не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту», – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси пообещал дальнейшую поддержку ученым и конструкторам. Но только в том случае, если их проекты воплотятся в жизнь и послужат экономике.