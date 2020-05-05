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Белорусский автопром: Лукашенко оценил новые электромобили
05.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко осмотрел новейшие образцы белорусского автопрома, а конкретно, модели элетротранспорта, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.
На полигоне проходят испытания новейшие образцы белорусского автопрома. Сегодня себя показывает электротехника. Эту сферу Александр Лукашенко курирует лично на всех уровнях: от высоких кабинетов до испытаний конкретных образцов.
Медлить нельзя. При грамотном вложении средств и усилий сегодня электротранспорт обещает большие дивиденды уже завтра. Но сначала нужно все просчитать и выстроить производственную цепочку, уверен президент.
«Вы должны сказать, кто будет делать аккумуляторы, двигатели и так далее. Мы их направим. Нам нужны опытные образцы, которые вы создадите. Потом мы должны просчитать рынки», – отметил Лукашенко.
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