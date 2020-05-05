В кармане на Машерова рухнула огромная ветка и придавила автомобили милиции

Источник материала: Виртуальный Брест

Вроде бы и ветра большого не было сегодня. 5 мая 2020 года надолго запомнится правоохранительным органам. Автомобили пострадали, люди, надеемся - нет.





Парковка в данном места разрешена только транспорту УВД.





Судя по фото, пострадали два автомобиля.





Может быть и три. Вероятно, судьба данного дерева уже предрешена, как это раньше на него никто не обратил внимание?

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