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В кармане на Машерова рухнула огромная ветка и придавила автомобили милиции
05.05.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вроде бы и ветра большого не было сегодня. 5 мая 2020 года надолго запомнится правоохранительным органам. Автомобили пострадали, люди, надеемся - нет.
Парковка в данном места разрешена только транспорту УВД.
Судя по фото, пострадали два автомобиля.
Может быть и три. Вероятно, судьба данного дерева уже предрешена, как это раньше на него никто не обратил внимание?
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Вроде бы и ветра большого не было сегодня. 5 мая 2020 года надолго запомнится правоохранительным органам. Автомобили пострадали, люди, надеемся - нет. Парковка в...
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