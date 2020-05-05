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В кармане на Машерова рухнула огромная ветка и придавила автомобили милиции

05.05.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вроде бы и ветра большого не было сегодня. 5 мая 2020 года надолго запомнится правоохранительным органам. Автомобили пострадали, люди, надеемся - нет.

В кармане на Машерова рухнула огромная ветка и придавила автомобили милиции

Парковка в данном места разрешена только транспорту УВД.

В кармане на Машерова рухнула огромная ветка и придавила автомобили милиции

Судя по фото, пострадали два автомобиля.

В кармане на Машерова рухнула огромная ветка и придавила автомобили милиции

Может быть и три. Вероятно, судьба данного дерева уже предрешена, как это раньше на него никто не обратил внимание?

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
 
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  Вроде бы и ветра большого не было сегодня. 5 мая 2020 года надолго запомнится правоохранительным органам. Автомобили пострадали, люди, надеемся - нет. Парковка в...
 
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