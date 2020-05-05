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Конкретный дождевой фронт проходит над Брестом. Уже падают деревья
05.05.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дождь зарядил после обеда, и похоже, не думает сдаваться.
Замечено вот такое событие (
Прогноз на завтра - неутешительный. Тоже дождь. Вот такой у нас мокрый май.
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Дождь зарядил после обеда, и похоже, не думает сдаваться. Замечено вот такое событие (подробнее по ссылке): Прогноз на завтра - неутешительный. Тоже дождь. Вот...
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