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Почему от завода «Ямполь» по вечерам пахнет жжёной пластмассой
05.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Жители микрорайона «Чехова» несколько лет жалуются на неприятный запах, который исходит по вечерам от завода «Ямполь-Слуцк». Одни его сравнивают с запахом паровоза и вокзала, другие со жжёным пластиком или мазутом. В чём причина таких ароматов и что на это ответил директор предприятия?
Читатель прислал SlutskGorod видео, снятое с балкона соседнего дома. Видно, как из трубы предприятия идёт дым - по всей вероятности в котельной работал истопник. Что именно он сжигал в это время, не ясно.
Ранее жители микрорайона присылали нам посты с негативными отзывами о деятельности завода. Вот некоторые из них.
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Жителей микрорайона Чехова жалуются на едкий запах, который витает в воздухе в ночное время. Люди уверены, что виной тому завода «Ямполь», где якобы сжигают...
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