Почему от завода «Ямполь» по вечерам пахнет жжёной пластмассой

Источник материала: Слуцк Город

Жители микрорайона «Чехова» несколько лет жалуются на неприятный запах, который исходит по вечерам от завода «Ямполь-Слуцк». Одни его сравнивают с запахом паровоза и вокзала, другие со жжёным пластиком или мазутом. В чём причина таких ароматов и что на это ответил директор предприятия?

Читатель прислал SlutskGorod видео, снятое с балкона соседнего дома. Видно, как из трубы предприятия идёт дым - по всей вероятности в котельной работал истопник. Что именно он сжигал в это время, не ясно.

Ранее жители микрорайона присылали нам посты с негативными отзывами о деятельности завода. Вот некоторые из них.