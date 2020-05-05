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Александр Лукашенко: «Начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Матвеев, корреспондент БЕЛТА:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Матвеев:
Александр Лукашенко:
Владимир Матвеев:
Александр Лукашенко:
Владимир Матвеев:
Александр Лукашенко:
Что касается наших восточных братьев, вы не зря это связали с парадом 9 Мая. Думаю, что, наверное, это прежде всего связано с этим. Осталось буквально несколько дней. Парад пройдет, переживем мы это все. И мне кажется, что и волна эта спадет – у них всегда так бывает. Если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий…
Ведь они же потихоньку реагировали на все, не только Telegram-каналы. Вчера, насколько я понимаю, уже и ведущий Первый канал отреагировал, притом вранье сплошное. Они о чем там говорили? Что мы вроде там мало тестируем, мизерное тестирование и так далее.
Значит, преднамеренно начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте, мы у вас ничего не просим, и вы нас не трогайте. Цыплят по осени считают. Пройдёт время, потом мы сядем и посмотрим, кто был прав.
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
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