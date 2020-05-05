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Александр Лукашенко: «Начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте»

05.05.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Александр Лукашенко: «Начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте»

Владимир Матвеев, корреспондент БЕЛТА:
Предстоящий парад не первый день одна из главных тем в медиапространстве. Что удивительно, в то время как многие наши люди восприняли тот факт, что парад пройдет, с воодушевлением, именно с внешнего контура начался какой-то поток негатива. Что удивительно, от наших товарищей, братьев.   

Александр Лукашенко: «Начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Каких братьев ты имеешь ввиду? От братьев-украинцев я как-то не слышал негатива.  

Владимир Матвеев:
С российской стороны.  

Александр Лукашенко:
Ты имеешь ввиду восточного брата нашего?  

Владимир Матвеев:
Да, естественно.  

Александр Лукашенко:
Ну, понятно.

Владимир Матвеев:  
Знаете, некоторые Telegram-каналы здоровому человеку, наверное, даже опасно читать. С чем вы связываете такую реакцию, и нужно ли на нее как-то реагировать?  

Александр Лукашенко: «Начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте»

Александр Лукашенко:
Надо всегда вовремя, целенаправленно и адекватно реагировать.  

Александр Лукашенко: если в твой адрес какие-то сыплют обвинения, выдвигают какие-то версии, конечно, надо реагировать

Что касается наших восточных братьев, вы не зря это связали с парадом 9 Мая. Думаю, что, наверное, это прежде всего связано с этим. Осталось буквально несколько дней. Парад пройдет, переживем мы это все. И мне кажется, что и волна эта спадет – у них всегда так бывает. Если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий…  

Александр Лукашенко: «Начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте»

Ведь они же потихоньку реагировали на все, не только Telegram-каналы. Вчера, насколько я понимаю, уже и ведущий Первый канал отреагировал, притом вранье сплошное. Они о чем там говорили? Что мы вроде там мало тестируем, мизерное тестирование и так далее.

На сегодняшнее утро у Российской Федерации на миллион жителей проведено 29,5 тысяч тестов. Беларусь – 22,5 тысячи тестов. 22 тысячи на миллион – Соединенные Штаты Америки. Ну, пусть покритикуют американцев! Смотрите: Азербайджан – 15,5, Армения – 8,5, Грузия – 3,9, Казахстан – 16, Киргизия – 8, Молдова – 5, Польша – 10. Соседи. Узбекистан – 9,7, Украина – 3,78. Пожалуйста, могу подарить любому журналисту, пускай посмотрят на свою критику.  

Александр Лукашенко: «Начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте»

Значит, преднамеренно начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте, мы у вас ничего не просим, и вы нас не трогайте. Цыплят по осени считают. Пройдёт время, потом мы сядем и посмотрим, кто был прав.  

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Матвеев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
 
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