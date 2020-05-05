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Андрей Костицын покинул хоккейный клуб «Динамо»

05.05.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Костицын покинул хоккейный клуб «Динамо»

Минское «Динамо» понесло серьезную кадровую потерю и осталось без капитана. Андрей Костицын покинул хоккейный клуб.  

35-летний форвард провел в составе команды два последних сезона. Он сыграл за «Динамо» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал столько же результативных передач. В обоих сезонах нападающий становился вторым бомбардиром команды. Ранее Костицын-старший долгое время играл в Национальной хоккейной лиге, а потом выступал за челябинский «Трактор» и «Сочи».  Где продолжит карьеру капитан белорусской сборной пока не известно.  

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Минское «Динамо» понесло серьезную кадровую потерю и осталось без капитана. Андрей Костицын покинул хоккейный клуб.   35-летний форвард провел в составе команды...
 
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