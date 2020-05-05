Как в лихих 90-х: в Гродно двое бывших мужей похитили и вывезли в лес женщину, задолжавшую им обоим

– Обидчики были хорошо знакомы гродненчанке – с каждым из них она ранее сожительствовала. За время совместного проживания у женщины якобы возникли некоторые финансовые обязательства перед подозреваемыми. В частности, один из них оформил на себя кредит и передал потерпевшей наличные, а у другого она сняла с банковской карточки деньги. Чтобы вернуть свое, мужчины решились на радикальные меры, – рассказали в Ленинском РОВД Гродно.





Жители Гродненского района 45 и 59 лет договорились о преступлении в социальной сети. Подобрав момент, когда должница оказалась на улице одна, подозреваемые силой увезли ее на машине.





За городом один из них избил женщину и заставил написать расписку с указанием конкретных сроков возврата денег. После этого жертву вернули в город и высадили возле автозаправки.









Оперативники задержали подозреваемых по горячим следам. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств.





Известно, что один из мужчин неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.