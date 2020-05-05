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Александр Лукашенко: «Додумались! На ВДНХ разместить больных людей, умирающих и прочих»

05.05.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Александр Лукашенко: «Додумались! На ВДНХ разместить больных людей, умирающих и прочих»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы на спортивных объектах (вчера вы услышали от России информацию, они это показывали) и на ВДНХ… Додумались! На ВДНХ разместить больных людей, умирающих и прочих. Пока Бог нас от этого миловал. Так к чему этот весь шум? Что-то у них не нравится. А, не тем путем пошли, они беднее еще живут и еще парад там задумали проводить, когда в известных странах он отменен. Понимаете теперь, к чему весь этот шум? Поэтому надо спокойно на это реагировать. Все большое видится на расстоянии. Пройдем этот период – сядем и сделаем соответствующие выводы. Все страны проходили этот период, но у некоторых было вот так, и там они сидят наверху. Падения нет. Точно так и в России.  

Александр Лукашенко: «Додумались! На ВДНХ разместить больных людей, умирающих и прочих»

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Александр Лукашенко: мы тестируем, мы смотрим, сколько вирус этот подхватило людей. Это очень важно для принятия решений. Но важнейший вопрос – пневмонии

Президент Беларуси: «Не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Это не совсем информативно»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
 
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