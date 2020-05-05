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В Арабских Эмиратах полыхает 48-этажное здание. Очевидцы делятся видео

05.05.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Арабских Эмиратах полыхает 48-этажное здание. Очевидцы делятся видео

В Шардже загорелся небоскребв районе Al Nahda. Огнем охвачено все здание, передает news-dubai.  Сообщается, что в высотке 48 этажей.

Причины происшествия неизвестны. Пожарные ведут борьбу с огнем. Информации о жертвах не поступало.

В это время очевидцы выкладывают в Сеть видео и фото горящего здания.

Будет дополнено.

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В Шардже загорелся небоскребв районе Al Nahda. Огнем охвачено все здание, передает news-dubai.  Сообщается, что в высотке 48 этажей. Причины происшествия неизвестны....
 
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