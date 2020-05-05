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В Арабских Эмиратах полыхает 48-этажное здание. Очевидцы делятся видео
Источник материала: ОНТ
В Шардже загорелся небоскребв районе Al Nahda. Огнем охвачено все здание, передает
Причины происшествия неизвестны. Пожарные ведут борьбу с огнем. Информации о жертвах не поступало.
В это время очевидцы выкладывают в Сеть видео и фото горящего здания.
Будет дополнено.
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В Шардже загорелся небоскребв районе Al Nahda. Огнем охвачено все здание, передает news-dubai. Сообщается, что в высотке 48 этажей. Причины происшествия неизвестны....
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