В Арабских Эмиратах полыхает 48-этажное здание. Очевидцы делятся видео

Источник материала: ОНТ

В Шардже загорелся небоскребв районе Al Nahda. Огнем охвачено все здание, передает news-dubai . Сообщается, что в высотке 48 этажей.

Причины происшествия неизвестны. Пожарные ведут борьбу с огнем. Информации о жертвах не поступало.

В это время очевидцы выкладывают в Сеть видео и фото горящего здания.

Будет дополнено.

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