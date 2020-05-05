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Президент Беларуси: «Пандемия – это большая политика уже сейчас. То ли ещё будет после того, когда она закончится»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Кривошеев, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кому-то не в нос то, что мы проводим парад – ну как мы там к ним поедем? Хотя я над этим вопросом думал и сегодня утром. Знаете, может, где-то и говорил: правильно было бы собраться в Минске.
Пандемия – это большая политика уже сейчас. А то ли еще будет после того, когда она закончится. Поэтому парад мы проведем, как бы не было сложно.
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Президент Беларуси: «Пандемия – это большая политика уже сейчас. То ли ещё будет после того, когда она закончится»
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
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