ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Бывайце здаровенькія». Необычные афиши разместили в подземном переходе на «Октябрьской». О чём они?

05.05.2020 23:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крылатые фразы вместо афиш. Необычная акция от Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Бывайце здаровенькія». Необычные афиши разместили в подземном переходе на «Октябрьской». О чём они?

«Бывайце здаровенькія». Необычные афиши разместили в подземном переходе на «Октябрьской». О чём они?

В подземном переходе на станции «Октябрьская» красуются полотна с фразами из бессмертной пьесы белорусского классика «Паўлінка». Жизнеутверждающие цитаты: «Бывайце здаровенькія», «Тудэма-сюдэма… І мы вернемся!», «Чым хата багата – тым і рада!» можно увидеть на выходе к Дому офицеров.

«Бывайце здаровенькія». Необычные афиши разместили в подземном переходе на «Октябрьской». О чём они?

Напомним, Купаловский театр сейчас временно закрыт для зрителей. Он одним из первых запустил онлайн-трансляции спектаклей. Также актеры проводят интернет-чтения произведений белорусских и зарубежных авторов. А швейная мастерская занята выпуском масок.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Крылатые фразы вместо афиш. Необычная акция от Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парад Победы на 9 Мая: мнение экспертов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика