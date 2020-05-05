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10 ответов главного редактора. Виктор Дулевич: «Миссия выполнима»

06.05.2020 07:02 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны» Виктор Иванович ДУЛЕВИЧ (на момент написания материала).  5 мая 2020 года Виктор Иванович назначен главным редактором газеты «Маяк» Берёзовского района Брестской области.

57 лет. Образование: Минский институт культуры с отличием (1987 г.), факультет журналистики БГУ (2018 г.). В 1993 году создал частную компанию эфирного телевидения в г. Дрогичине Брестской области, впоследствии ставшей государственной, где работал не только директором, но и репортером, и сценаристом, и видеооператором, и ведущим новостей. В 1996–1997 гг. – генеральный директор государственной телекомпании «Общественное Дрогичинское телевидение», которая существует и по сей день. С 2016 года – главный редактор «НК».

  1. Трудно быть главным редактором газеты? Из чего состоит ваша работа?

– По-разному. День на день не приходится. Работа многогранна, просто так ее не описать. Но в этом ее привлекательность, огромный творческий потенциал и возможность самореализации.

Главное в работе – наладить весь процесс так, чтобы механизм редакции работал как швейцарские часы, независимо от того, на месте ли редактор, находится ли кто-то в отпуске или на больничном, есть ли информация, выслали ли фото, сломался ли компьютер или вдруг выключили свет. Читателя это не волнует. В любой ситуации он должен получить свежий выпуск газеты. И он должен быть интересен. Ведь читатель платит за газету свои кровно заработанные деньги.

Да и назвать меня главным редактором язык не поворачивается. Правильно было бы –менеджером, так как приходится много времени уделять вопросам «выживания» – где заработать денег, чтобы вовремя выплатить зарплату журналистам. Скромную зарплату. За которую мало кто пойдет в районку работать. Вот и приходится редактору не только искать заказы, но и самому фотоальбомы и другую издательскую продукцию верстать.

В этой ситуации редакция больше напоминает предприятие и выполняет многие не свойственные ей функции. А это все сказывается на качестве самого издания. И говорить о перспективах его идеологической составляющей не приходится. За четыре года, пока я нахожусь в должности редактора, газета не получила ни копейки помощи от своих учредителей. Это при том, что износ оборудования составляет 93%. Есть острая необходимость постоянной учебы кадров. И это при том еще, что со всех трибун звучат призывы создания полноценной мультимедийной редакции. О какой конкуренции с нашими оппонентами может идти речь? Если сами учредители не заинтересованы в развитии своего печатного органа.

Назрела необходимость рассмотреть предложение о передаче региональных СМИ в ведение Администрации Президента. Это сняло бы те острые углы в отношениях между редакцией и учредителем в опубликовании проблемных критических материалов, без которых газета превращается в «шоколадную». Понятно, что с такой газетой мы не сможем одержать победу в нынешней информационной войне. Да такую газету скоро и даром брать не будут.

  1. Работа в интернете. Расскажите о своих медиаплатформах в сети: посещаемость, подписчики, проекты, планы. Как распределяется работа среди сотрудников?

– Информационный портал Каменецкого района «kamenec.by» – интернет-платформа для информационного обслуживания жителей района и не только.

В 2019-м году для удобства интернет-пользователей было изменено визуальное оформление сайта: материалы располагаются по тематическим блокам, стала удобнее навигация. На этом мы не остановились, что-то добавляем, что-то убираем с сайта. Продолжаем совершенствоваться постоянно исходя из запросов аудитории.

На сайте можно найти материалы на экономические, социальные, культурно-исторические, спортивные и другие популярные темы.

Работа инфопортала «kamenec.by» – уникальная возможность выхода в иную среду практически без изменения производственного процесса и формата. Сотрудники редакции «НК» заинтересованы в оперативной подаче материала в виде срочной новости, анонса, заметки и так далее с обязательным визуальным сопровождением.

Почему заинтересованы? Потому что действует отлаженная система авторского гонорара, стимулирующего журналиста оперативно добавлять контент на сайт и в сети.

Для большего охвата аудитории материалы со ссылкой на информационный портал размещаются в социальных сетях ВКонтакте (3808 подписчиков), Одноклассники (925), Facebook (358), Twitter (147), мессенджерах Viber (505), Telegram (151). Это интерактивные площадки: подписчики могут сразу откликнуться на материалы, предложить новость, фотографии, и мы всегда знаем по посещениям, что их интересует.

Каждая медиаплатформа имеет свою специфику и требует отдельной подачи материала. И конечно, не чистого дублирования печатной версии. А при нынешней нагрузке журналистов это довольно сложно. Задумайтесь – авторские материалы составляют до 85% всего выпуска газеты.

  1. Можете рассказать, что вы знаете о своей аудитории в интернете?

Ведется анализ целевой аудитории сайта: практически 40% посетителей – в возрасте от 25 до 34 лет, 20% – 35–44 года, 17% – аудитория от 18 до 24 лет. Предпочтительный способ посещения инфопортала – смартфоны (65% пользователей). Среднесуточная посещаемость – 440 посетителей.

Молодежь не читает сайт. Редакция ищет механизмы потребления информации, привычные для молодого поколения. В планах редакции – организация на базе фотоклуба «НК-Вока» видеостудии для создания собственного видеоконтента, адаптированного для разных сетей. В первую очередь это YouTube, Instagram и новая для нас сеть TikTok (нынешние школьники – это завтрашние наши читатели на других платформах). Студия также позволит вести постоянные прямые трансляции из Пресс-клуба редакции.

  1. Монетизируете интернет? Каким способом и сколько, если не секрет?

– К сожалению, почти все выплаты производятся за счет подписки и рекламы в печатной версии. Единичные случаи рекламы в интернете не делают погоды, доля полученного дохода крайне мала. И в ближайшее время в таких малых населенных пунктах, как Каменец, эта тенденция не изменится. В такой ситуации мы приветствуем решение об оплате контента и информационного сопровождения сайта райисполкома, как один из способов поддержки работы редакции в сети интернет. Желательно, чтобы это покрывало годовые расходы редакции на содержание хотя бы веб-редактора.

  1. Расскажите, из каких частей формируется доход редакции? Трудно зарабатывать?

– Доход редакции формируется из доходов от подписки, рекламы, работы издательского отдела и центра оперативной полиграфии «Хуткi друк» (в 2019 году: подписка – 58%, реклама – 28%, дополнительные услуги – 14%). В ближайших планах – открытие туристско-информационного центра и расширение спектра платных фотоуслуг. В таком маленьком райцентре при наличии конкурентов сформировать портфель заказов сложно. Но на помощь приходит то, что газета обладает уникальной возможностью – постоянно печатать у себя свою рекламу, подробно рассказывать о новых услугах, оперативно реагировать на запросы рынка. И это дает результаты. Если доходы от подписки и рекламы стабильны, то рост доходов, например от издательской деятельности, значительно вырос (в 2017 году – 4 тысячи рублей, а в прошлом 2019-м уже 35).

  1. Печатная версия. О чем она? Работаете ли над ее модернизацией? Расскажите о своих подписчиках.

– «Навiны Камянеччыны» – еженедельник на 24 полосах в двухцветном варианте. Учитывая то, что среднестатистический житель района может выписать порой только одну газету, наша районка универсальна. В ней читатели найдут отдельные колонки с новостями из жизни сельисполкомов, области, республики и мира. Полное, всестороннее освещение работы местной вертикали власти. Максимальное освещение проблемных вопросов и путей их решения. Ответы на вопросы читателей. Масса полезной информации. Главное – разнообразие тем, жанров, отличных фото, рисунков, инфографики. В 2019 году газета одной из первых среди районок в стране провела полный редизайн издания. И на этом не останавливается. В планах переход на 32 полосы.

Основной процент читателей печатной версии районки составляют работающие граждане 35+ и пенсионеры. Причем, последние – в большинстве. Объяснять, почему среди подписчиков практически нет молодежи, не стоит. Она узнает новости из интернета. В то время как старшее поколение больше доверяет «напечатанной» информации. Как говорится, что написано пером, не вырубишь… Что касается работающих читателей, это те люди, которые хотят быть в курсе событий района (ведь не все материалы газеты дублируются на информационном портале), и знать свою власть «в лицо».

  1. Есть сложности в распространении? Как вы проводите подписные кампании?

– Редакция тесно сотрудничает с Белпочтой. Ведь основная нагрузка подписной компании лежит на их плечах, а наша задача сделать газету классной, чтобы не потерять читателя и приобрести нового. Газета должна говорить сама за себя. От проведения Дней подписчика мы отказались уже давно из-за малой эффективности. Ведомственной подпиской занимается отдел идеологии райисполкома. Довольно успешно продвигаем в сетях подписку PDF-версии (в цвете, дешевле в два раза, выходит раньше).

  1. А что с розничной продажей? Можно ее увеличить?

– Розничная продажа районки осуществляется только в райцентре (6 точек, 540 экземпляров в месяц). В прошлом году отказались от розницы в другом крупном городе района – Высоком (40 километров от Каменца) – невыгодно возить туда газеты. Сложность распространения в том, что мало массовых торговых точек и низкая платежеспособность населения.

  1. Коллектив. Как вы можете охарактеризовать своих сотрудников? Если можно, без пафоса. Назовите их качества, которые цените больше всего. Что поменяли бы в структуре редакции и каких работников не хватает?

– Главная ценность газеты – это ее команда. Свободная команда (нет авторитарного руководства). Профессионалы с большой буквы, «универсальные солдаты», образованные, преданные своему делу, жизнерадостные, любознательные, коммуникабельные, «живые» люди. Очень ценю их взаимовыручку и ответственность. И за то, что они, при такой колоссальной нагрузке, создают такую отличную газету за такую маленькую зарплату.

Что касается структуры редакции, то я бы поменял ее кардинально. А это уже тема новой дипломной работы.  В редакции не хватает специалистов по работе в социальных сетях и мессенджерах, с умением снимать и монтировать видео, свободно работать с сайтом, с продвижением и монетизацией сайта, с аналитикой и рекламой.

  1. Что посоветуете молодежи? Идти в журналистику или нет?

– Если на все сто поняли, что без этого жить не можете, тогда – да. Да и возможностей попробовать себя в роли журналиста хоть отбавляй. Откройте свой блог, возьмите интервью, смонтируйте видеоролик, напишите статью… Как? Интернет вам в помощь. Только важно всегда оставаться самим собой, не потерять свое лицо, не копировать кого-то и не превращаться в «штамп». Главное писать… постоянно и получать от этого удовольствие. Нравится? Тогда, уверен, вас рады будут видеть на факультете журналистики БГУ.

ФАКТЫ О ГАЗЕТЕ

Название, территория распространения, количество жителей. Учреждение «Каменецкая районная редакция газеты «Навiны Камянеччыны», Каменецкий район Брестской области, население 34 388 человек (2019 г.).

Периодичность, количество полос в неделю: 1 раз в неделю, 24 полосы.

Разовый тираж газеты на 1.01.2020 г.: 3470 экз.

Среднесуточная посещаемость сайта: 760 человек.

Общее количество подписчиков в соцсетях и мессенджерах: 5894 человека (3808 – ВКонтакте, 925 – Одноклассники, 358 – Facebook, 147 – Twitter , 505 – Viber, 151 – Telegram).

Количество сотрудников, сколько из них творческих: 13 человек, из них 7 творческих.

Средняя зарплата по редакции за 2019 год: 650 руб.

 

Подготовил Дмитрий СИНЯВСКИЙ

Источник: mediana.by

10 ответов главного редактора. Виктор Дулевич: «Миссия выполнима»

Author: Редактор сайта

10 ответов главного редактора. Виктор Дулевич: «Миссия выполнима»

Редактор сайта

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Главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны» Виктор Иванович ДУЛЕВИЧ (на момент написания материала).  5 мая 2020 года Сообщение 10 ответов главного редактора....
 
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