8 мая БТИ в Кобрине проведет бесплатные консультации по телефону

Источник материала: Кобринский вестник

8 мая 2020 года в канун 75 лет Победы в Великой Отечественной войне с 9.00 до 11.00 часов в РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», а также во всех филиалах и бюро агентства состоится единый информационный день, в рамках которого будут оказаны бесплатные консультации гражданам, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям по вопросам технической инвентаризации, государственной регистрации, оценки, землеустроительных работ, сообщает Zarya.by .

В связи эпидемиологической обстановкой консультации будут оказываться дистанционно посредством телефонной связи.





Фото kobrincity.by

РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Леончук Алла Александровна 8 (0162) 53 98 90 – Техническая инвентаризация недвижимого имущества

Зданович Юрий Викторович 8 (0162) 52 51 65- Государственная регистрации, предоставление информации из ЕГРНИ, удостоверение сделок с недвижимым имуществом

Костенко Сергей Сергеевич 8 (0162) 52 51 46 – оценочная деятельность.

Кобринский филиал РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Киселёв Артем Владимирович 8 (01642) 48 0 73 – Государственная регистрация, предоставление информации из ЕГРНИ, удостоверения сделок с недвижимым имуществом

Никитюк Марина Владимировна 8 (01642) 48 3 64

Бойко Михаил Степанович 8 (01642) 42 4 99 – Землеустройство, в том числе изъятие и предоставление земельных участков

Козлович Елена Александровна 8 (01642) 50 4 62

Бойко Михаил Степанович 8 (01642) 42 4 99 – Техническая инвентаризация недвижимого имущества

Писаревич Евгений Александрович 8 (01642) 48 4 64 – Оценочная деятельность

Малоритское бюро Кобринского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Лозицкий Роман Яковлевич 8 (01651) 60 6 55 – Землеустройство, в том числе изъятие и предоставление земельных участков

Кивачук Елена Викторовна 8 (01651) 20 5 52 – Государственная регистрация, предоставление информации из ЕГРНИ, удостоверения сделок с недвижимым имуществом

Мицук Сергей Викторович 8 (01651) 20 5 51 – Техническая инвентаризация недвижимого имущества

Жабинковское бюро Кобринского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Орлова Инна Валерьевна 8 (01641) 32 4 02 – Государственная регистрация, предоставление информации из ЕГРНИ, удостоверения сделок с недвижимым имуществом

Хомюк Инна Николаевна 8 (01641) 60 8 02 – Техническая инвентаризация недвижимого имущества/