ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

8 мая БТИ в Кобрине проведет бесплатные консультации по телефону

06.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

8 мая 2020 года в канун 75 лет Победы в Великой Отечественной войне с 9.00 до 11.00 часов в РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», а также во всех филиалах и бюро агентства состоится единый информационный день, в рамках которого будут оказаны бесплатные консультации гражданам, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям по вопросам технической инвентаризации, государственной регистрации, оценки, землеустроительных работ, сообщает Zarya.by.

В связи эпидемиологической обстановкой консультации будут оказываться дистанционно посредством телефонной связи.

8 мая БТИ в Кобрине проведет бесплатные консультации по телефону

Фото kobrincity.by

РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Леончук Алла Александровна 8 (0162) 53 98 90 – Техническая инвентаризация недвижимого имущества

Зданович Юрий Викторович 8 (0162) 52 51 65- Государственная регистрации, предоставление информации из ЕГРНИ, удостоверение сделок с недвижимым имуществом

Костенко Сергей Сергеевич 8 (0162) 52 51 46 – оценочная деятельность.

Кобринский филиал РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Киселёв Артем Владимирович 8 (01642) 48 0 73 – Государственная регистрация, предоставление информации из ЕГРНИ, удостоверения сделок с недвижимым имуществом

Никитюк Марина Владимировна 8 (01642) 48 3 64

Бойко Михаил Степанович 8 (01642) 42 4 99 – Землеустройство, в том числе изъятие и предоставление земельных участков

Козлович Елена Александровна 8 (01642) 50 4 62

Бойко Михаил Степанович 8 (01642) 42 4 99 – Техническая инвентаризация недвижимого имущества

Писаревич Евгений Александрович 8 (01642) 48 4 64 – Оценочная деятельность

Малоритское бюро Кобринского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Лозицкий Роман Яковлевич 8 (01651) 60 6 55 – Землеустройство, в том числе изъятие и предоставление земельных участков

Кивачук Елена Викторовна 8 (01651) 20 5 52 – Государственная регистрация, предоставление информации из ЕГРНИ, удостоверения сделок с недвижимым имуществом

Мицук Сергей Викторович 8 (01651) 20 5 51 – Техническая инвентаризация недвижимого имущества

Жабинковское бюро Кобринского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

Орлова Инна Валерьевна 8 (01641) 32 4 02 – Государственная регистрация, предоставление информации из ЕГРНИ, удостоверения сделок с недвижимым имуществом

Хомюк Инна Николаевна 8 (01641) 60 8 02 – Техническая инвентаризация недвижимого имущества/

Служба информации КВ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 мая БТИ в Кобрине проведет бесплатные консультации по телефону
 
Новости дня
Новости разные
 
Ядерное топливо уже доставлено на БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика