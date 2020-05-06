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Запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране в ближайшее время - Минлесхоз

06.05.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране в ближайшее время, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране в ближайшее время - Минлесхоз

"Прошедшие в последние дни дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами. Рассчитываем, что в ближайшее время запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране", - сказали в пресс-службе.

Ограничения на данный момент действуют в пяти районах Беларуси, в том числе в трех районах Минской области (Борисовском, Воложинском и Пуховичском) и двух районах Гомельской (Житковичском и Лельчицком). Запреты уже сняли на всей территории Гродненской, Могилевской, Брестской и Витебской областей.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

 
 
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  Запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране в ближайшее время, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. ...
 
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