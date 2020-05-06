Источник материала: Кричевская жизнь

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности ОАО «Бобруйский завод растительных масел».

Коллегией отмечено, что деятельность этого предприятия недостаточна эффективна, имеются проблемы с загрузкой производственных мощнос­тей, недостатки при осуществлении технологичес­кого и лабораторного контроля за процессами производства растительных масел.

По итогам заседания коллегией обращено внимание вышестоящих организаций на необходимость усиления контроля за деятельностью этого предприятия, оперативного устранения нарушений и недостатков. Исполнение предложений взято на контроль.

Ю.Фролов,

первый заместитель

председателя Комитета.