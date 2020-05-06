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Результаты аудита
06.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности ОАО «Бобруйский завод растительных масел».
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На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности ОАО «Бобруйский завод растительных...
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