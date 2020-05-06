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Брестским облисполкомом установлен индекс роста стоимости строительства жилья

06.05.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 апреля Брестский областной исполнительный комитет принял решение № 247 «Об установлении индекса роста стоимости строительства жилья», необходимое для утверждения индекса роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье».

Брестским облисполкомом установлен индекс роста стоимости строительства жилья

Согласно документу расчет индекса для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» будет производиться в соответствии с пунктом 6 Положения о порядке индексации именных приватизационных чеков «Жилье», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 1529.

Брестским облисполкомом установлен индекс роста стоимости строительства жилья

Ежеквартально индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 г. будет рассчитываться и утверждаться для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» при их использовании гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.

Брестским облисполкомом установлен индекс роста стоимости строительства жилья

 
 
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  24 апреля Брестский областной исполнительный комитет принял решение № 247 «Об установлении индекса роста стоимости строительства жилья», необходимое для...
 
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