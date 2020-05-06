Серию видеоконцертов запускает на YouTube Брестская филармония

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская областная филармония запустила новый проект под названием #филармонияонлайн. Теперь побывать на концертах любимых исполнителей может каждый желающий: абсолютно бесплатно и не выходя из дома.





– Конечно, мы не новички и не первопроходцы в этом плане, так как некоторые брестские ребята уже вышли с почином, – поделилась с Zarya.by директор филармонии Татьяна Колтынаева. – Но поскольку у нас уже готово много интересных программ, которые мы планировали презентовать в этом сезоне, и сейчас нашим артистам крайне сложно репетировать их без зрителя, было решено все-таки пойти таким путем – начать серию видеоконцертов.

Первой ласточкой станет сегодняшний дуэт солистки Людмилы Карпук и концертмейстера Надежды Вашкевич. На этот видеоконцерт, посвященный медицинским работникам, музыкантов филармонии вдохновили выступления российских и белорусских звезд, которые проводятся в поддержку врачей.





– Программу к 9 мая – а это два концерта с участием инструментального ансамбля «Рапсодия» и камерного оркестра – мы, конечно, подготовили заблаговременно, – рассказывает Татьяна Анатольевна. – Они лежали на полочке и ждали своего часа. И вот, воспользовавшись случаем, мы решили их также презентовать онлайн. На этом, конечно, сюрпризы для слушателей не закончатся. Мы запустим целый цикл видеоконцертов: будут программы и ко Дню семьи, и ко Дню ребенка. В общем, пока не закончится вся эта сложная ситуация, планируется много проектов, в том числе и детских – мы покажем даже наши мюзиклы.

Транслироваться выступления будут не в прямом эфире, а в записи. Видеоконцерты снимаются специально для нового проекта и будут доступны на ютуб-канале филармонии или в ее группах в любой из соцсетей: Инстаграм, Фэйсбук, Вконтакте.





– Как говорится, нет худа без добра, – рассуждает собеседница Zarya.by. – Таким образом филармония наконец соберет свой собственный архив. Ведь раньше мы не все концерты записывали от начала и до конца, а лишь какие-то фрагменты. Теперь же у нас есть возможность укомплектовать картотеку из всех программ, которые имеются в настоящее время в репертуаре коллектива, а их немало. Контент у нас приличный: есть чем гордиться и есть чем делиться. Наши поклонники очень скучают без нас, постоянно звонят и спрашивают, когда же возобновятся концерты. Надеемся, им будет приятно пообщаться с нами хотя бы в таком формате.



