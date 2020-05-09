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Условия ведения сельского хозяйства в Беларуси могут существенно измениться к середине века

09.05.2020 — Разное | Драгічынскі веснік  
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Источник материала: Драгічынскі веснік

 Условия ведения сельского хозяйства в Беларуси могут существенно измениться к середине века. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Екатерина Истомина.

По мнению специалистов, изменение климата в Беларуси длится уже 30 лет и будет продолжаться в ближайшем будущем. В результате в Беларуси появилась четвертая агроклиматическая зона. В нее входит южная часть Брестской и Гомельской областей. Новая область характеризуется самой короткой и теплой в пределах Беларуси зимой и наиболее продолжительным вегетационным периодом.

«Если рассматривать возможные сдвиги зон к середине века, есть несколько сценариев. Согласно умеренному и достаточно вероятному сценарию, ожидается существенное изменение агроклиматических характеристик. Продолжительность периода активной вегетации растений увеличится примерно на три недели. Сумма активных температур в северной части страны достигнет значений, которые сейчас характерны для юга», — рассказала Екатерина Истомина.

Таким образом, агроклиматические условия, которые сейчас наблюдаются на юге Брестской и Гомельской областей, к середине века будут характерны для Витебской. А на большей части территории страны агроклиматические параметры окажутся близкими к современным условиям центра Украины, Среднего и Нижнего Поволжья.

В связи с изменением климата в стране изменился перечень возделываемых сельхозкультур. «К сожалению, ухудшились условия для произрастания таких характерных для нашей страны культур, как лен и картофель. С другой стороны, стало возможным выращивать ранние сорта картофеля. Заметно увеличились посевные площади кукурузы на зерно, рапса. Стали выращивать виноград, бахчевые», — отметила представитель Белгидромета.

Источник: БЕЛТА

 
 
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 Условия ведения сельского хозяйства в Беларуси могут существенно измениться к середине века. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции...
 
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