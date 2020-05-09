Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Источник материала: Кіравец

Уважаемые жители Кировщины!

Примите сердечные поздравления с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

С каждым годом война все дальше уходит в историю. Наш народ, перенесший немыслимые беды фашистской оккупации и познавший радость Великой Победы, всегда будет помнить, какая цена уплачена за мир и независимость.

В этот знаменательный день мы с благодарностью вспоминаем славный путь и героические подвиги советского солдата – победителя.

Память о тех, кто защищал свободу и независимость Родины, жива и будет жить вечно. Она, как искры Вечного огня, пылает в сердцах миллионов людей в знак глубочайшего уважения перед подвигом отцов и дедов.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность всем фронтовикам, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла – тем, кто в трудные годы войны ковал Великую Победу. Низкий поклон вам за мужество и героизм! Вы – образец служения Родине, стержень нашего общества.

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, благополучия всем вам! Мира, добра и счастья всем жителям Кировщины!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.