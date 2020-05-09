ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

09.05.2020 — Разное | Кіравец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кіравец

Уважаемые жители Кировщины!
Примите сердечные поздравления с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
С каждым годом война все дальше уходит в историю. Наш народ, перенесший немыслимые беды фашистской оккупации и познавший радость Великой Победы, всегда будет помнить, какая цена уплачена за мир и независимость.
В этот знаменательный день мы с благодарностью вспоминаем славный путь и героические подвиги советского солдата – победителя.
Память о тех, кто защищал свободу и независимость Родины, жива и будет жить вечно. Она, как искры Вечного огня, пылает в сердцах миллионов людей в знак глубочайшего уважения перед подвигом отцов и дедов.
Выражаем искреннюю благодарность и признательность всем фронтовикам, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла – тем, кто в трудные годы войны ковал Великую Победу. Низкий поклон вам за мужество и героизм! Вы – образец служения Родине, стержень нашего общества.
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, благополучия всем вам! Мира, добра и счастья всем жителям Кировщины!
Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жители Кировщины! Примите сердечные поздравления с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! С каждым годом война...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские депутаты возложили цветы к вечному огню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика