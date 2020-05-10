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Молодежь Орши приглашает отпраздновать День герба и флага онлайн
10.05.2020 — Разное | Аршанская газета
Источник материала: Аршанская газета
С 1998 года ежегодно во второе воскресенье мая в нашей стране отмечают День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Этот государственный праздник был установлен Указом Главы государства.
Атрибутами любого суверенного государства являются государственные флаг, герб и гимн. Эти символы Республики Беларусь отражают исторические, духовные и нравственные черты нации, особенности культуры и мировоззрения белорусского народа, его стремление к самоопределению и самостоятельному развитию. В 1995 году была утверждена нынешняя символика Беларуси.
Традиционно в праздник проходят мероприятия, посвященные главным символам страны. В библиотеках организуют тематические выставки книг, из которых можно узнать интересные факты о флаге, гербе и гимне. В этом году Белорусский республиканский союз молодежи приглашает участвовать в онлайн-мероприятиях в социальных сетях.
Подготовила
Эти священные символы государственности отражают национальные, исторические и духовные черты белорусов. Они наполняют наши сердца гордостью за Родину!
Игорь Исаченко,
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