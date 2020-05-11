Картина выходных: День Победы, рекомендации при покупке продтоваров и футбольные баталии

В Республике Беларусь 9 мая отметили великий праздник — День Победы, праздник, добытый тяжелыми многолетними боями за свободу и независимость Родины, огромным трудом в тылу, борьбой партизан и подпольщиков на временно оккупированных территориях.
Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на военном параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без эффективной системы безопасности, отметил глава государства. Парад в День Победы — это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Президент ответил критикам проведения этого мероприятия, призвав не торопиться делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Несмотря на то что в нынешнем году военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, он проводится в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма, заявил белорусский лидер.
На Бранденбургских воротах в Берлине в пятницу вечером было спроецировано слово «спасибо» в знак благодарности за освобождение от нацизма. Надпись, помимо русского, дублировалась еще на ряде языков, включая белорусское «дзякуй».
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага. Как отметил в поздравлении Президент, белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют на новые свершения во благо Отечества.