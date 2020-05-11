Картина выходных: День Победы, рекомендации при покупке продтоваров и футбольные баталии

Источник материала: Чырвоны сцяг (Краснополье)

Картина выходных. 9-10 мая

В Республике Беларусь 9 мая отметили великий праздник — День Победы , праздник, добытый тяжелыми многолетними боями за свободу и независимость Родины, огромным трудом в тылу, борьбой партизан и подпольщиков на временно оккупированных территориях.

В Минске в этот день состоялись военный парад и концерт «Во славу общей Победы!» .

Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на военном параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без эффективной системы безопасности , отметил глава государства. Парад в День Победы — это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Президент ответил критикам проведения этого мероприятия, призвав не торопиться делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Несмотря на то что в нынешнем году военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, он проводится в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма, заявил белорусский лидер.

Выступление Президента Беларуси на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с 75-летием Великой Победы. В адрес Президента Беларуси и белорусского народа поступили многочисленные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Народ, который не помнит и не ценит свою историю , не имеет будущего. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков вручил силовикам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Реактивные системы залпового огня малого радиуса действия « Флейта» и «Вистл » впервые показали на параде в Минске.

Фейерверк в День Победы.

Беларусь помнит. Круглые даты Великой Победы в архивных фотографиях Белта.

К 75-летию Великой Победы. Они сражались за Родину . Архивные фото БЕЛТА.

На Бранденбургских воротах в Берлине в пятницу вечером было спроецировано слово «спасибо» в знак благодарности за освобождение от нацизма. Надпись, помимо русского, дублировалась еще на ряде языков, включая белорусское «дзякуй».

ФОТОФАКТ: Церемония возложения венков прошла в Брестской крепости

В Дубровенском районе сегодня после масштабной реконструкции открылся мемориальный комплекс «Рыленки».

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага . Как отметил в поздравлении Президент, белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют на новые свершения во благо Отечества.

В Беларуси на 10 мая выздоровели и выписаны 6 406 пациентов , у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен. Об этом корреспонденту сообщила пресс-секретарь концерна «Беллегпром» Марина Васькевич.

С начала 2020 года в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру обратились более 100 тыс. посетителей , сообщили в пресс-службе Госкомимущества. В Минске установлен антирекорд по количеству сделок купли-продажи за последние 5 лет.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли дало рекомендации потребителям по вопросам покупки продовольственных товаров .

Белорусы ежегодно выбрасывают 280 тыс. т отходов пластика — это 29,4 кг на одного жителя, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Женеву и Ниццу до октября. «Белавиа» также отменяет рейсы из Минска в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до конца сезона IATA лето-2020 (до 24 октября).

Борисовский БАТЭ одержал волевую викторию над «Смолевичами» и догнал «Слуцк» в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Футболисты «Витебска» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси. Футболисты «Руха» победили «Неман» в матче чемпионата Беларуси.

Источник: БЕЛТА