В Брестскую область поступили 11 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19

Источник материала: Драгічынскі веснік

В Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19, первый груз забрала Брестская область еще в воскресенье. Об этом сообщил сегодня главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Эдуард Вальчук

«В субботу в Беларусь из Китая поступила партия тест-систем. Это экспресс-тесты для определения антител в крови на вирус СOVID-19. Они приобретены за средства наших граждан, которые были направлены на благотворительный счет Минздрава», — сказал Эдуард Вальчук.

Все тест-системы уже распределены по организациям здравоохранения. «Уже начата отгрузка.Последние тесты планируем раздать уже сегодня. Эта партия тестов поступает в организации здравоохранения для выявления заболевания во время его разгара либо для диагностики перенесенных легких форм заболевания», — отметил главврач.

Как отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения, распределены экспресс-тесты в следующем порядке: Минск — 20 тыс. штук, Витебская и Брестская области — по 11 тыс., Гомельская, Гродненская, Могилевская области — по 10 тыс. Специалисты Минской области, которые также одними из первых получили 13 тыс. экспресс-тестов, уже сегодня развозят их по больницам. Кроме того, учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава, переданы 10 тыс. штук.

Планируется, что использовать экспресс-тесты пока что будут только учреждения здравоохранения. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки, после чего в стране всем желающим будет предоставлена возможность проходить тестирование. Экспресс-тесты показывают наличие антител. В период разгара клинических симптомов они выявляют наличие иммуноглобулинов М, свидетельствующих об активном инфекционном процессе. Если человек переболел некоторое время назад, у него появляются иммуноглобулины G. При наличии подозрений, связанных с перенесенным в легкой форме заболеванием, можно будет пройти тестирование, чтобы подтвердить их или опровергнуть.