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Борисову нужны новые электрозарядные станции

14.05.2020 — Разное | Адзiнства (Борисов)  
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Источник материала: Адзiнства (Борисов)

Сегодня среди автолюбителей весьма актуальна тема электромобилей, которые по сравнению с классическими авто обладают рядом неоспоримых преимуществ. По оценкам экспертов, к 2030 году они могут заменить около 20% обычного транспорта в мире.

С вопросом, который касался эксплуатации электромобиля, во время «прямой телефонной» линии к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому городскому округу №62, заместителю Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике А.В. Шипуло обратился борисовчанин. Мужчина рассказал, что электрозарядные станции есть во многих городах Беларуси — в частности, в Бресте, Гродно, Зельве. А вот в нашем районе такая станция одна, расположена далеко на трассе М1, что для борисовчан не совсем удобно. Автомобилист хотел уточнить: планируется ли открытие новых электрозарядных станций в Борисовском регионе?

Александр Валерьевич подтвердил, что электромобили действительно удобный, выгодный в эксплуатации и безвредный для окружающей среды транспорт. Его популярности у белорусов способствует подписанный Президентом Беларуси Указ «О стимулировании использования электромобилей». Документом предусмотрено освобождение физлиц от уплаты НДС при покупке электромобиля для личного пользования, а тем, кто приобрел авто ранее, НДС будет возвращен в пределах 500 базовых величин; владельцы электромобилей освобождаются от уплаты дорожного сбора и платных коммунальных парковок, а электрозарядные станции — от НДС. И в планах ПО «Белоруснефть» — развитие сети электрозаправок по всей Беларуси. Поэтому новая услуга придет и в Борисов.

Светлана ЧЕКАЛОВА

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сегодня среди автолюбителей весьма актуальна тема электромобилей, которые по сравнению с классическими авто обладают рядом неоспоримых преимуществ. По оценкам...
 
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