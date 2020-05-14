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В Беларусь из Китая отправлена партия средств медицинского назначения весом 10 т

14.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Очередная партия средств медицинского назначения отправлена из Китая в Беларусь.

"Утром 13 мая из Пекина в Минск вылетел белорусский самолет со средствами медицинского назначения, - отметили в дипмиссии. - Продолжается гуманитарная помощь Беларуси от городов и провинций КНР. На борту медицинские средства от городов Пекин, Чанчунь, Синьцзян-Уйгурского автономного района. По-прежнему активно помогают китайские компании, взаимодействующие со страной в различных сферах деятельности".

В посольстве обратили внимание, что "полностью реализовано поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко по организации в стране собственного производства защитных масок". Рейсом в Минск будет доставлена закупленная в Китае линия по производству респираторов KN95. Таким образом, будет налажено собственное производство, которое обеспечит потребность населения и в плоских масках, и в респираторах 2 и 3 уровней защиты.

Более половины объема груза - средства медназначения, закупленные белорусскими компаниями по запросу Министерства здравоохранения: аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, защитные средства. Вес груза составляет более 10 т.

Всего в Беларусь из Китая за март-май направлено более 90 т различных средств медицинского назначения, включая помощь от правительства КНР, регионов и субъектов хозяйствования, а также закупленные белорусскими компаниями медицинские изделия.

Гуманитарное взаимодействие Беларуси и Китая продолжается и носит системный характер.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Очередная партия средств медицинского назначения отправлена из Китая в Беларусь. "Утром 13 мая из Пекина в Минск вылетел белорусский самолет со...
 
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