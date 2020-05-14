В Совете Республики не исключают инициирования изменений в правовые акты Евразийского экономического союза для поддержки экспорта. Об этом на заседании секции научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Парламентарии, ученые, руководители промышленных предприятий, дипломаты обсудили возможные пути развития экспорта белорусских товаров и услуг в условиях кризиса из-за пандемии. Речь, в частности, шла о мерах поддержки экспортеров и сохранении конкурентоспособности белорусских товаров и услуг на внешних рынках. Участники заседания рассмотрели в том числе шаги, которые нужно сделать на законодательном уровне. «По моему мнению, парламентариям вместе с заинтересованными организациями целесообразно проанализировать необходимость принятия новых и совершенствования действующих нормативных правовых актов Беларуси, которые регулируют порядок экспорта товаров и услуг. Возможно, в этих целях также потребуется инициировать изменения правовых актов Евразийского экономического союза», — отметил Сергей Рачков. Он считает, что сенаторы и депутаты должны активизировать работу по принятию законопроектов, обеспечивающих оперативное вступление в силу международных договоров экономической направленности, в том числе предусматривающих создание зон свободной торговли Беларуси с иностранными государствами и интеграционными объединениями.

Сергей Рачков назвал секцию при Президиуме Совета Республики важной дискуссионной площадкой. Выработанные рекомендации используются в законотворчестве, правоприменительной практике, доводятся до правительства и заинтересованных организаций. «Экономика Беларуси открытая, экспортно ориентированная. Обстановка на внешних рынках сегодня непростая. Результаты внешней торговли за первый квартал тоже об этом свидетельствуют. Мы не можем сидеть сложа руки. Нужно думать, как минимизировать последствия разворачивающегося мирового экономического кризиса, искать пути сохранения динамики и, возможно, наращивания поставок на внешние рынки, — подчеркнул сенатор, отвечая на вопросы журналистов. — Всегда, когда есть сложности, одновременно открываются и новые окна возможностей». В качестве примера парламентарий привел экспорт услуг, который в первом квартале демонстрирует положительную динамику. На внешних рынках в нынешней ситуации может быть особенно востребовано белорусское продовольствие, отдельные виды медицинского оборудования. В Совете Республики рассчитывают закрепить эти тенденции и нарастить поставки.