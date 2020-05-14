Решение Смолевичского районного исполнительного комитета от 12 мая 2020 №1187
На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Определить места в Смолевичском районе, запрещенные
для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей
по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:
1.1. на объектах железнодорожного транспорта:
посадочные платформы станций, остановочных пунктов, расположенных на территории Смолевичского района;
1.2. на остановочных пунктах общественного транспорта,
расположенных на территории Смолевичского района (в пределах посадочных платформ);
1.3. центральная площадь города Смолевичи.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край смалявiцкi» и на официальном интернет-сайте Смолевичского райисполкома.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Смолевичского райисполкома
по курируемому направлению деятельности.
Председатель А.К.Ратомский,
Управляющий делами И.А.Кононович