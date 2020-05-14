Решение Смолевичского районного исполнительного комитета  от 12 мая 2020 №1187

На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Определить места в Смолевичском районе, запрещенные
    для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей
    по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:

1.1. на объектах железнодорожного транспорта:

посадочные платформы станций, остановочных пунктов, расположенных на территории Смолевичского района;

1.2. на  остановочных   пунктах   общественного   транспорта,
расположенных на территории Смолевичского района (в пределах посадочных платформ);

1.3. центральная площадь города Смолевичи.

  1. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край смалявiцкi» и на официальном интернет-сайте Смолевичского райисполкома.
  2. Контроль за выполнением  настоящего  решения   возложить
    на заместителя председателя Смолевичского райисполкома
    по курируемому направлению деятельности.

Председатель                                                                  А.К.Ратомский,

Управляющий делами                                                    И.А.Кононович