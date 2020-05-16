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О приеме документов по выдвижению представителей в состав Жабинковской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь
16.05.2020 — Разное | Сельская праўда (Жабинка)
Источник материала: Сельская праўда (Жабинка)По 17 мая 2020 года включительно политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы организаций, коллективы структурных подразделений организаций, группы граждан путем подачи заявлений вправе выдвигать своих представителей в состав территориальных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь. Порядок выдвижения в состав данных комиссий регулируется статьей 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь и разъяснен в постановлении Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 8 мая 2020 г. № 13 «О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики Беларусь о порядке образования комиссий по выборам Президента Республики Беларусь в 2020 году». Примерные формы документов о выдвижении представителей в состав территориальных комиссий руководящим органом организационной структуры (собрания первичной организации) политической партии, другого общественного объединения, собрания избирателей трудового коллектива, заявления избирателей о выдвижении представителя в состав комиссии одобрены постановлением Центральной комиссии от 20 апреля 2020 г. № 10 и размещены на сайте Центральной комиссии. Прием документов по выдвижению представителей в состав Жабинковской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь проводится по адресу: г. Жабинка, ул. Кирова, 65, райисполком, каб. №№ 31, 29. 16 мая 2020 г. (суббота) с 8.00 до 13.00 часов прием документов будет осуществляться в кабинете № 22, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов — в кабинете № 29, 17 мая 2020 г. (воскресенье) – с 8.00 до 13.00 часов прием документов будет осуществляться в кабинете № 22, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов — в кабинете № 31. Отдел организационно-кадровой работы Жабинковского райисполкома
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О приеме документов по выдвижению представителей в состав Жабинковской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь
По 17 мая 2020 года включительно политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы организаций, коллективы структурных подразделений...
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