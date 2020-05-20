Штрафные баллы за превышение скорости и за другие нарушения ПДД. Какие изменения предлагают внести в КоАП

Источник материала: Драгічынскі веснік

До 27 мая проводится общественное обсуждение новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Изменения коснулись некоторых «водительских» статей. Поделиться мнением по этому поводу можно здесь .

Штрафные баллы за нарушение ПДД

За каждое нарушение Правил водитель будет получать штрафные баллы. Когда их количество достигнет 10 – автомобилиста лишат прав на 6 месяцев. Количество штрафных баллов будет зависеть от характера нарушения.

1 балл начисляется за совершение административного проступка, например, за непристегнутый ремень, езду без ТО, стоянку в неположенном месте, разговор по мобильному за рулем и так далее.

2 балла получит водитель за значительное административное правонарушение, например, за превышение скорости больше чем на 40 километров в час.

3 балла повлечет грубое административное правонарушение, например, езда за рулем в пьяном виде или передача управления такому лицу.

Начисление штрафных баллов будет применяться одновременно с привлечением виновного лица к административной ответственности и наложением на него штрафа.

Вырастут штрафы для лихачей

Размер штрафов за превышение скорости от 10 до 20 и от 20 до 30 км в час не изменится. В новой редакции КоАП предлагают за превышение скорости от 30 до 40 км в час штраф от 5 до 10 базовых. За превышение скорости на 40 км в час и более водителю будет грозить штраф от 10 до 15 базовых величин.

Новойя редакцией КоАП предусмотрена возможность штрафовать водителей за превышение средней скорости движения на определенном участке. Предполагается, что такая система исключит ситуации, когда нарушители снижают скорость только перед радаром.

Ужесточение ответственности пьяным за рулем

Водители, у которых будет выявлено 0,8 промилле алкоголя, будут наказаны штрафом от 50 до 100 базовых с лишением прав на 3 года. Если у автомобилиста степень алкогольного опьянения составит более 0,8 промилле – его ждет штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет.

Если водитель стал участником аварии и выпил спиртное до освидетельствования – к нему применится штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет.

Что с техосмотром?

Проект кодекса предусматривает, за езду без техосмотра можно будет получить только штраф (от 1 до 3 базовых). Разработчики хотят отменить предупреждение и повторность за данное нарушение.

Высказаться по поводу этих и других изменений в кодексе может любой желающий на Национальном правовом портале.