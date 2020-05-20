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От имени ГАИ мошенники предлагают белорусам купить водительские права

20.05.2020 — Разное | Драгічынскі веснік  
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Источник материала: Драгічынскі веснік

На днях внимание пользователей соцсетей привлекло объявление о возможности получить водительские права всего за 2-3 дня, — сообщает ОНТ.

За определенную сумму и предоплату, разумеется, и немалую. Гарантий никаких, кроме клятвенных заверений, что все легально и схвачено. Сразу очевидно – очередной развод.

При этом удивляет другое: в комментариях множество восторженных отзывов, и, как выяснилось, многие даже не подозревают о том, что их личные ники в соцсетях использовали для сомнительной рекламы.

Купить права, быстро и недорого. В сети стали появляться сообщения с подобным предложением от продавцов. В рекордно короткие сроки обещают изготовить водительское удостоверение. Белорусского или российского образца. Заявляют, что работают с ГАИ, или сами представляются сотрудниками ведомства. Как на самом деле это работает и почему на подобные предложения не стоит откликаться?

Тесты, теория и уроки вождения. Освоить автомобильную науку «с нуля» автошколы страны предлагают всего за три месяца, цена вопроса в среднем 500 рублей. А если пересдача, то и сумма и время получения заветного документа возрастут.

В соцсетях предлагают другой вариант – купить права. Аккаунтов продавцов в Telegram и Instagram – с десяток. Есть и номера телефонов, и отзывы.

Россияне готовы изготовить и якобы «настоящие» белорусские документы. За одну категорию еще один продавец просит 800 рублей – и удостоверение в кармане. Не чудо ли? Правда, лично обсудить нюансы не получится.

Заманчивое предложение, осталось отправить предоплату – 400 рублей, фото и ксерокопию паспорта. И ждать, когда курьер доставит удостоверение прямо в руки. Обещают уже через 2-3 дня. Рисковать мы не стали, тем более что гарантий никаких – продавец может «раствориться» сразу же после получения перевода, что и произошло с нашим героем, который очень просил не называть его имя и фамилию.

По словам потерпевшего, деньги он перечислил, а номер его заблокировали и на связь не выходили.

Дело темное. А вот для Госавтоинспекции все прозрачно и очевидно. Работают мошенники.

Александр Занимон, заместитель начальника Главного управления ГАИ милиции общественной безопасности МВД Беларуси: «В части внесения в базу данных сведений о водительских удостоверениях доступ имеют только сотрудники ГАИ. Каждый сотрудник перед началом работы входит в систему под своим логином и своим паролем. Фактически, любое внесение сведений в базу можно просмотреть: в какое время, когда и какой сотрудник конкретно либо вносил изменения в базу, либо вводил новые данные. Помимо информации, которая отражается в самом водительском удостоверении, в базу данных помещается и ряд иных сведений. В частности, медицинская справка, номер группы и учебной организации, в которой обучался претендент на получение права управления транспортным средством. В том числе туда заносятся сведения о попытках сдачи экзамена как теоретического, так и практического».

Однако, гипотетически, даже если допустить, что в базе невероятным образом появится вся необходимая информация, как это проверить? Пойти в ГАИ? Так себе вариант. Впрочем, все выяснится на дороге при первой же рядовой проверке или, в худшем случае, при оформлении ДТП. И хорошо если в нем пострадают только автомобили.

Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации: «Я бы расценивал подобное преступление как попытку убийства какого-либо человека, потому что садиться за руль без прав и опыта вождения – создать прецедент возможного несчастного случая, который может привести к летальному исходу как самого водителя, так и других участников дорожного движения. На мой взгляд, это очень тяжёлое преступление».

Тем не менее спрос на «липовые» водительские права есть. В прошлом году в Беларуси возбудили 45 уголовных дел за подделку, изготовление и использование фальшивых удостоверений. В этом – уже 16. Большинство из них – иностранного образца. Одного обладателя подозрительных документов взяли прямо на месте ДТП.

Проверка показала – удостоверение поддельное! А это уголовная статья, максимальное наказание – до трех лет лишения свободы.

Все же следует помнить простую истину – водительские права выдаются только в ГАИ. Все остальное: курьеры, предоплата, рекордно короткие сроки – это лишь способ развода на деньги. Довольно примитивные, но все же работающие.

Развитие мессенджеров и соцсетей развязало руки разного рода мошенникам и дельцам. Один из продавцов, с которым мы связывались во время подготовки этого сюжета, помимо прав, как выяснилось, приторговывает еще и оружием. И, возможно, это еще не весь ассортимент запрещенных товаров. Вот только статья и сроки не только за их продажу, но и за приобретение – уже совсем другие.

Источник: ОНТ

 
 
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На днях внимание пользователей соцсетей привлекло объявление о возможности получить водительские права всего за 2-3 дня, - сообщает ОНТ. За...
 
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