Источник материала: Новости Волковыска

19 мая 2020 г. президентом подписан Указ № 172, которым предусмотрено продление выданных физическим и юридическим лицам (в том числе и индивидуальным предпринимателям) справок и документов, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, на три месяца.

Перечень справок и документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых они выдаются, будет определен Советом Министров Республики Беларусь.

Документ принят в целях снижения административной нагрузки на граждан в период реализации мероприятий по профилактике COVID-19.

Указ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля 2020 г.